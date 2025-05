BYD define início de produção no Brasil; veja carros e quando começa

A integração da cadeia produtiva local também se dará com os sistemistas que integram o polo automotivo do Nordeste, forte em Goiana (PE) e que chega ao novo complexo do Ceará em Horizonte, na antiga fábrica da Troller.

A BYD trabalha para ampliar os mercados fora da China, onde enfrenta concorrência com pouco mais de 150 marcas - atuando em um país com mais de 22,9 milhões de emplacados no ano e capacidade de produção de 31 milhões de carros.

No Brasil, a proposta a partir de junho é atender a rede local para, em seguida, exportar os produtos 'baianos' para países vizinhos. Elétrico, o Dolphin Mini é o principal automóvel da marca no país, com mais de 8 mil emplacamentos em 2025, e tem o mesmo grau de importância para a BYD que o SUV híbrido Song Pro.

O complexo de Camaçari, que já pertenceu a Ford, receberá ao todo R$ 5,5 bilhões de investimentos para a implantação da nova fábrica. O local terá capacidade inicial para produzir 150 mil veículos por ano, com planos de alcançar a meta dos 300 mil unidades.