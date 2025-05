Festival Interlagos Motos: veja marcas e o que esperar do evento em SP

O Festival Interlagos 2025 Edição Motos começa nesta quinta-feira e vai até domingo reunindo todas as marcas de motocicletas presentes no mercado brasileiro. E, no caso das novatas, todas estão dispostas a enfrentar as tradicionais BMW, Honda e Yamaha. Serão 40 lançamentos, além da estreia de Haojue, Moto Morini, CFMoto e Yadea.

O Festival terá o Museu Duas Rodas, com 13 motos históricas em exposição. Entre elas, os modelos da Honda (CBR 1100 XX Blackbird, CBR 450 SR, CBX 750F e NS50R), Yamaha (duas R1 e RD 350 LC), Kawasaki (Ninja ZX-7R e duas ZX-9R), Suzuki (SRAD e TL 1000S) e uma Royal Enfield de 1901, uma das motos mais antigas no país.

O evento deve receber cerca de 200 mil visitantes e conta com a participação da Bajaj, BMW, Dafra, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Royal Enfield, Shineray, Suzuki, Triumph e Yamaha.