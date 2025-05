BYD lança novo Song Plus por R$ 249,8 mil; veja o que sabemos sobre o SUV

O BYD Song Plus DM-i chegou como um furacão no segmento dos SUVs de porte médio e bem equipados. Japoneses, alemães e norte-americanos nadavam de braçadas no mar que abriu as portas para os chineses com GWM Haval H6 e o sucesso de vendas da sua concorrente, que chega modificado como 2026 trazendo retoques visuais.

A marca coloca no seu carro intermediário (porque depois dele tem o Premium) o acabamento do modelo top, assim como mudanças no visual. A BYD tem proposta de alcance de até 105 km no modo elétrico e sobe o preço do veículo para R$ 249,8 mil. As últimas unidades do atual Song Plus 2025 estão sendo oferecidas por R$ 219,8 mil.

O novo frontal, o jogo de lanternas e a cabine acompanha o que já existe no Song Premium, ficando fora a propulsão turbo do carro mais completo.