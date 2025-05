Renegade híbrido e novo Peugeot: saiba o que Stellantis vai fabricar em PE

Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul, informou na coletiva realizada na capital pernambucana que os cinco modelos atualmente montados em Goiana vão receber motorização híbrida nos próximos anos - o mesmo acontecerá com o modelo da quarta marca da Stellantis com produção pernambucana, ainda mantida em segredo.

As novidades integram investimento de R$ 13 bilhões anunciado no ano passado para o desenvolvimento e a produção de seis veículos eletrificados da Stellantis em Goiana entre 2025 e 2030 - os cinco atuais, que terão motorização híbrida, mais o veículo inédito, ainda mantido em sigilo.

Os R$ 13 bilhões integram aporte de R$ 30 bilhões durante o mesmo período em todas as fábricas do conglomerado automotivo no Brasil, destinado à chegada de 40 automóveis inéditos ou atualizados.

Nova marca fabricada em Pernambuco

Quarta marca a ser fabricada em Goiana deverá ser a Peugeot, com a nova geração do SUV 3008, divindindo a linha de produção com o novo Jeep Compass (foto) Imagem: Divulgação

A Stellantis faz segredo sobre qual será a quarta marca de veículos que também será produzida em Goiana, ao lado de Jeep, Fiat e Ram.