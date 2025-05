BMW entra na Justiça exigindo que BYD mude nome de carro campeão em vendas

Na ação, ela alega que o uso da palavra "Mini" por parte da BYD poderia confundir consumidores, associando os carros chineses à marca inglesa de mesmo nome, que pertence ao grupo alemão e detém os direitos sobre o nome desde 2000. A empresa também citou decisões do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que teria negado registros similares a outras companhias.

"Considerando a enorme fama da marca "MINI" da BMW no mercado, o consumidor certamente associará os sinais, acreditando se tratar de automóvel de alguma forma semelhante, com as mesmas características do famoso "Mini Cooper" ou, no mínimo, disponibilizado pela mesma empresa", traz trecho do processo.

A BYD, por sua vez, argumenta que a BMW não possui registro exclusivo do nome "Mini" isolado para veículos, destacando que é um termo de uso comum e que a própria montadora alemã já teve pedidos negados para registrar essa palavra de forma isolada.

Ao analisar o pedido de liminar, a juíza Maria Izabel Gomes Sant Anna de Araújo destacou que a BYD já é obrigada por lei a manter seus documentos fiscais e contábeis por pelo menos por cinco anos, o que elimina o risco imediato de perda das provas. Além disso, ressaltou que a alegação de "concorrência desleal" precisa ser investigada com mais profundidade e não pode ser decidida de forma antecipada.

A magistrada também apontou que decisões prematuras podem prejudicar o equilíbrio da concorrência no mercado automobilístico. Por isso, negou o pedido da BMW e determinou que o processo prossiga com a análise completa das provas.

Carro elétrico mais vendido do Brasil, o Dolphin Mini ocupa a 23ª posição na lista geral de veículos comercializados no país em 2025. Ao todo, foram 8.729 automóveis emplacados até abril deste ano.