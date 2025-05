Changan: gigante chinesa volta ao Brasil e venderá carros a partir de 2027

Depois da Morris Garage (MG), do grupo SAIC Motor, será a vez da marca mais antiga da China atuar novamente no Brasil. A Changan, que vendeu em 2024 mais de dois milhões de unidades, está pronta para começar a operação no país. A promessa do início das vendas é para o começo de 2027.

Alguns produtos estão cotados e outros ainda serão lançados, alguns deles inéditos para o Brasil. UOL Carros teve acesso ao planejamento inicial, que também prevê concorrência no mercado de utilitários.

A Changan recentemente registrou no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) o Avatr 07 e já roda com o modelo 11 em testes pelo país - o que sinaliza que a marca atuará no lado premium do mercado automotivo brasileiro.