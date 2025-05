Ford Territory repaginado chega ao Brasil em julho; veja o que já sabemos

A Ford vai apresentar no começo de julho o facelift da atual geração do Territory. O SUV mantém a propulsão 1.5 turbo e chegará às lojas até a primeira quinzena de agosto - a versão híbrida deverá ficar para o ano seguinte. O carro cumpre o cronograma de desembarcar depois do Bronco Sport renovado nas revendas.

A atualização do Territory apresenta um design mais alinhado com o que a China, onde o carro é produzido, vem apresentando nos seus automóveis desde o segundo semestre do ano passado. O SUV perde a 'cara de mocinho' e passa a desafiar os concorrentes asiáticos com a mesma faixa de preço do GWM Haval HEV, por exemplo. Hoje, o SUV é comercializado por R$ 215 mil.

As mudanças visuais são significativas, com a grade dianteira moderna e alinhada aos faróis em formato de L. Na parte traseira, mais suavidade e um redesenho que combinou bem com a atualização do veículo - que permanece com rodas aro 19 polegadas trazendo um pouco mais de esportividade.