Mais barata que a Toro? Como a Fiat espera bombar vendas da picape Titano

Além disso, a caminhonete também vem com bancos traseiros modulares, brake-light, comando de áudio no volante, conta-giros, direção hidráulica, para-barros, e porta-luvas refrigerado.

Na mecânica, a Titano Endurance tem motor 2.2 de 180 cv e 37,7 kgfm de torque. A picape, porém, tem câmbio manual de seis marchas.

Uma vantagem é que, apesar do preço competitivo, ela já oferece tração 4x4. Os modelos Volcano (R$ 189,5 mil) e Ranch (R$ 205,5 mil) acompanharam a proposta de redução, custando um pouco menos que uma Toro equipada no varejo. A Ranger Black, por exemplo, tem preço de R$ 238.900, mas não conta com tração integral.