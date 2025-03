Dolphin Mini reestilizado, novos SUVs: desvendamos o que BYD trará em 2025

Denza

Para o próximo semestre, a marca Denza também vai estrear por aqui com o jipão B5. O utilitário já desembarcou no país, no Porto de Aracruz (ES), com as duas primeiras unidades prontas para o lançamento.

Elas servirão também para testes e homologação do veículo no país. O B5 é um SUV híbrido com mais de três toneladas e ficará sob o guarda-chuva da Denza - submarca de luxo da BYD.

Além da Denza, o BYD Sealion 7 também era aguardado para este ano. Porém, uma atualização do modelo na China atrasou a chegada do carro elétrico.

"A perspectiva é que ele possa vir em 2026. Ele tem entrado em diversos países pelo mundo, especialmente aqui nas Américas. No Brasil ainda não há perspectiva de lançamento para esse ano", revelou Baldy.

Picape compacta

A montadora não vai ficar fora do segmento onde a líder Fiat Strada atua com folga. A BYD já desenvolve modelo com características semelhantes para atuar de frente no segmento que ela entrou com a média Shark, agora com preço readequado ao tradicional mercado.