Mitsubishi Eclipse Cross chega à linha 2026 com mudanças; veja detalhes

Além disso, essas versões possuem novos emblemas, grade dianteira personalizada e spoilers dianteiro e traseiro que destacam a esportividade do modelo. Quase todos, exceto a Rush, têm faróis, lanternas traseiras e DRL em LED, além de rodas aro 18" nas versões HPE-S.

Imagem: Divulgação

Entre os principais destaques, a central multimídia de 10,25 polegadas (nas Rush, HPE e HPE Black) e 12,3 polegadas (nas HPE-S e HPE-S 4x4) garante uma experiência mais moderna e conectada, com integração sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. As versões mais avançadas também oferecem GPS offline e carregamento por indução para celulares.

No conforto, o modelo também evolui. A partir da HPE-S, o Eclipse Cross passa a contar com abertura elétrica do porta-malas acionada por sensor de "chute", além de bancos dianteiros aquecidos e bancos traseiros reclináveis. As versões Black têm acabamento diferenciado, com revestimento em camurça e detalhes em cinza escuro no painel.

O Eclipse Cross 2026 vem equipado com o motor 1.5 turbo MIVEC de 165 cv, aliado a uma transmissão CVT que simula oito velocidades.