BMW registra nova geração do Série 1 no Brasil; veja o que muda no hatch

O novo BMW Série 1 apareceu nos registros do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Por enquanto hatch da marca alemã ainda é vendido no Brasil em sua antiga geração. Nas concessionárias, no entanto, segundo apuração da reportagem, não encontramos modelo 2025 disponível no catálogo.

Apesar do registro no INPI, oficialmente, a marca não comenta sobre a chegada do carro por aqui. Em nota enviada a reportagem, a BMW afirma que o registro é para "proteção da propriedade intelectual e não significa que o produto será comercializado no mercado".

Uma das novidades para a nova geração do Série 1 é que o modelo ficou maior. O comprimento exterior aumentou em 42 milímetros para 4.361 metros, enquanto a distância entre eixos é de 2.670 milímetros. A largura do veículo é de 1,80 metro, enquanto a altura aumentou em 25 milímetros para 1.459 m.