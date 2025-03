Mulheres já representam 30 milhões de motoristas no Brasil

No ano de 2023, o Brasil contava com 29,5 milhões de mulheres no trânsito entre caminhoneiras, motociclistas e motoristas. Já em 2024, a quantidade de mulheres com CNH, no Brasil, já chega a 30,7 milhões. Crescimento de mais de 1 milhão de novas condutoras. Os dados são do site do Ministério dos Transportes.

No Dia Internacional da Mulher vamos refletir sobre as conquistas e avanços das mulheres em diversos setores da economia e elas continuam se destacando como motociclistas e motoristas com mais autonomia e segurança nas ruas. Tudo isso sem contar o poder de influência sobre a decisão de compra.

Nos últimos anos, a presença feminina no mundo das duas rodas tem mostrado um crescimento significativo. Segundo dados da Secretaria Nacional do Trânsito (Senatran), o número de mulheres com habilitação para conduzir motocicletas aumentou em 65,8% nos últimos dez anos.