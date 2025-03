HR-V de novo em alta: veja o que a Honda fez para impulsionar o SUV

O Honda HR-V chegou como novo jato pronto para decolar no mercado brasileiro. Isso em 2015, em sua segunda geração. Tanto que, já em seu primeiro ano de mercado, virou líder entre os SUVs com mais de 51 mil unidades emplacadas e 16,71% de participação no segmento. No ano seguinte viveu seu ápice ao vender mais de 55 mil carros e se manter na liderança geral do SUVs, com 18,43% de share no segmento.

Muitos outros concorrentes chegaram e o bolo passou a ser dividido por praticamente todas as marcas. Ocorreu ainda um hiato na trajetória de sucesso do modelo na mudança de geração, que acabou se misturando com a crise de componentes da pandemia. Com isso, o SUV viveu em 2022 seu pior momento, com apenas 2,23% de participação e 15.404 unidades emplacadas no país.

A chegada do novo HR-V ainda em 2022 começou a virar o jogo novamente a favor da Honda. No ano seguinte, o modelo voltou a figurar entre os mais vendidos, com mais de 48 mil vendas e 6,14% de share entre os SUVs.