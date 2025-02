Briga de milhão: como a Aston Martin vem atraindo clientes da Porsche

Uma tendência tem se fortalecido no mercado mais exclusivo de luxo automotivo: clientes da Porsche estão migrando para marcas como Aston Martin e McLaren. Em um país onde as preferências dos consumidores estão se tornando cada vez mais focadas na pegada exclusiva e na personalização, marcas como as inglesas acabam se destacando.

Embora a Aston Martin não tenha modelos diretamente concorrentes com a Porsche, o cenário de competição entre as empresas tem se intensificado, com clientes migrando da marca alemã para a concorrente inglesa. A Aston, com sua linha de produtos premium, passa a ocupar um espaço de maior individualização, que é percebido como um degrau acima em termos de sofisticação.

Segundo Rodrigo Soares, diretor geral da UK Motors, distribuidora da Aston Martin e McLaren no Brasil, a migração de clientes da Porsche para a Aston Martin se deve a uma série de fatores que envolvem desde a engenharia e design dos veículos até a experiência que a marca oferece.