Kia EV9: SUV elétrico 'para família' é apresentado no Brasil; veja detalhes

O som é de excelência e tem assinatura da Meridian com 14 alto-falantes, proporcionando uma experiência auditiva a bordo. O display panorâmico impressiona e tem 29,6 polegadas, sendo 12,3" do cluster, o mesmo da mídia e na parte central o controle do sistema de ar. O head up display tem 12 polegadas e permite uma condução mais segura, sem tirar os olhos da direção da pista.

UOL Carros já teve contato com o EV9 no deserto do Atacama. Ergonomia é seu ponto forte. Nada de tirar as mãos do volante para trocar a posição da marcha ou mudar as funções do entretenimento, que pode ser controlado sem você sujar a tela com os dedos.

Os comandos ficam no frontal do painel e são bem acessíveis até mesmo para o passageiro da frente. Os retrovisores externos (o interno idem) projetam as imagens em telas de Oled (vide foto) nas laterais das portas. A câmera de ré digital divide espaço com os dispositivos que marcam os 360 graus e a exibição em 3D do veículo na mídia central.

Gustavo Gandini, diretor de operações da Kia do Brasil, ainda vai validar o preço - não fez isso ainda em função da variação cambial. O GTLine é o produto que encara as opções de BYD Tan, Volvo EX90 e Audi e-tron.

Segurança

O Kia EV9 tem pacote ADAS completo, como assistentes de prevenção de colisão por ponto cego (BCA), de manutenção de faixa (LKA) e de limite de velocidade (ISLA), todos projetados para ajudar os condutores em situações potencialmente perigosas.