Salão do Automóvel 2025 define detalhes sobre test-drives e estandes

A Anfavea e a RX Brasil, organizadora do evento, continuam em negociação com as montadoras para participação no Salão do Automóvel de São Paulo, de 22 de novembro a 1º de dezembro, no Anhembi, em São Paulo. A última atualização da associação dos fabricantes revela o prazo de lançamento do evento em meados de abril.

O SDA 2025 também definiu sobre a estratégia de trajeto dos test-drives que permitirão experiências ao volante e darão sustentação ao "salão da mobilidade".

Boa parte vai acontecer dentro do pavilhão fechado com tempo de 10 a 15 minutos por empresa. Haverá também um outro roteiro urbano nas costas do parque de exposições.