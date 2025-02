Novo Volvo 100% elétrico é flagrado no Brasil; veja o que já sabemos

Imagem: Reprodução

Câmeras, radares e LiDAR (sistema que usa ondas de luz infra vermelha para monitorar o entorno do carro) conectados aos computadores de alto desempenho do carro, onde a Nvidia Drive executa o software interno da Volvo Cars para criar uma visão em tempo real de 360 graus do mundo.

O veículo foi eleito como uma dos 200 inovações de 2024 pela Revista Time, que destacou o recurso pioneiro que entende se o motorista está cansado ou distraído.

O SUV é fabricado nos Estados Unidos, mais precisamente em Charleston, na Carolina do Sul, desde junho. Alguns países como Canadá, Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido já receberam o SUV desde 2024. O modelo vai concorrer com o BYD Tan, por enquanto único carro 100% elétrico de sete lugares - outro rival, o Kia EV9 ainda desembarcará no país.