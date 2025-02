Test-drives e foco no luxo: o que já sabemos sobre Festival Interlagos 2025

O Festival Interlagos já tem a presença confirmada de 20 montadoras para a edição de 2025. O evento de automóveis, que ocorrerá entre os dias 11 e 15 de junho, continua negociando com a ampliação das marcas, com a expectativa de uma maior presença do segmento de luxo, tornando a edição recorde.

Um dos focos de 2025 do Festival inclui novas atrações voltadas para o público que busca modelos de luxo. Entre as novidades está o Drive Village Premium, um espaço dedicado às marcas de alto padrão, que será localizado no centro da arena.

Também será inaugurado um VIP Lounge com capacidade para 2 mil pessoas, oferecendo Open Bar e Open Food para os visitantes que desejam assistir aos shows musicais. A proposta, diz Márcio Saldanha, CEO do evento, é impressionar o público gerando bem estar e empatia.