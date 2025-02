Revisão do veículo é vista como principal insatisfação de donos de carros

A experiência, portanto, se torna um ponto fraco da cadeia de valor para muitas montadoras. A Decoupling observou que há oportunidades para as empresas do setor inovarem, melhorando aspectos como rapidez, transparência no orçamento e conveniência para o cliente.

A Jeep (8,41), Honda (8,32) e Hyundai (7,85) foram as marcas que obtiveram as melhores avaliações na primeira manutenção, destacando-se em um dos pontos mais críticos da experiência do cliente no Brasil.

A pesquisa também apontou que a primeira manutenção ocupa o terceiro lugar entre os fatores mais críticos para os consumidores, com uma média de 7,37 no Net Promoter Score (NPS), que mede a satisfação do cliente.

De acordo com os professores Thales Teixeira, fundador da Decoupling, e Leandro Guissoni, a primeira manutenção representa uma oportunidade estratégica para as montadoras não apenas em termos de desempenho dos veículos, mas também na construção de um relacionamento de confiança com o cliente.

Segundo eles, uma boa experiência neste momento pode incentivar os consumidores a retornarem para futuras manutenções, fidelizando-os à marca.