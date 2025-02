Pagani Utopia: único, carro de R$ 50 milhões é flagrado em Interlagos

O título de carro mais exclusivo do Brasil tem um novo dono. Único no país, o Pagani Utopia foi flagrado nos bastidores do autódromo de Interlagos, em São Paulo. O hipercarro, que chegou por aqui via importação independente pela Paíto Imports, tem preço estimado em R$ 50 milhões.

Segundo apurou a coluna, o veículo participará do encontro do Motor Grid track & friends no próximo dia 22, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Oficialmente foram produzidos 99 unidades do Pagani Utopia, mas o modelo presente no Brasil não é uma delas - o que o torna ainda mais raro. Esse é um carro pré-series, protótipo que depois foi finalizado com uma configuração inspirada no Huyara BC 19/20.