Novos Tiggo 7 e Tiggo 8 híbridos plug-in chegam como novidade da Caoa

As duas novas promessas híbridas plug-in do chairman do grupo Caoa, Carlos Alberto Filho, estão prontas. O Tiggo 8 Pro ganha um coadjuvante na cena eletrificada da marca com a chegada do 7, ambos atualizados em matéria de design e atendendo as demandas do público 'família', com sete assentos ou no modelo de cinco lugares.

A Caoa Chery publicou um teaser com as novidades de Anápolis (GO), que vão chegar às lojas em março, logo depois do Carnaval. "Dois ícones, uma revolução", diz legenda da publicação. Na metade de janeiro, a empresa trouxe de volta o sedã Arrizo.

Na prática, o que a Caoa vai destacar e programar é o lançamento para última semana de fevereiro dos renovados Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid e Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid, ambos com produção nacional.