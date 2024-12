Hyundai prepara ofensiva no Brasil com picape do Creta e novo HB20 híbrido

Também sairá da plataforma do novo Creta uma picape médio-compacta do porte da Fiat Toro e Ford Maverick. Mas não será a picape Santa Cruz, que já roda e faz sucesso em muitos mercados, como nos Estados Unidos.

Essa picape nacional derivada do Creta explica, portanto, porque a Santa Cruz não chegou por aqui, apesar de grande comoção e empolgação dos brasileiros com o design da picape lançada lá fora.

A escolha pela produção nacional é para dar competitividade ao modelo. A Santa Cruz importada dificilmente ficaria em patamar de preço que pudesse competir com a líder Toro. A picape da Hyundai sofreria do mesmo mal que a Ford sofre com a Maverick, que apesar de ser um bom produto, não consegue ter volume de vendas significativo por ser importada e cara.

Com a chegada desses novos produtos e entrada em segmentos importantes do mercado, a Hyundai brasileira (HMB) deverá ampliar bastante a sua participação de mercado no Brasil.

Hoje, a montadora sul-coreana ocupa a quinta posição no ranking de vendas no país quando falamos de automóveis de passeio e comerciais leves. Ela fica atrás da Fiat, Volkswagen, GM e Toyota, quase em empate técnico com a marca japonesa. Esse quadro pode mudar rapidamente com a chegada dos novos produtos. Vamos esperar para conferir.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.