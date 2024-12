Corolla 'esportivo' tem imagens vazadas; veja como será a linha 2025

Imagem: Reprodução

Pacotes gratuito ou pago

Quanto ao modo conectado, que estreia e será apelo de venda para o GR-Sport, a fabricante vai oferecer dois tipos de serviços: o gratuito, com cinco opções que garante as informações básicas do novo modelo conectado, e o pacote pago, com 13 aplicativos e que atualmente serve a Hilux e SW4 2025. Os primeiros 12 meses são gratuitos.

Em novembro de 2024, o Toyota Corolla consolidou-se como o sedã médio mais vendido no Brasil, com 3.252 unidades comercializadas, o que representou aproximadamente 65% do mercado de sedãs médios no mês. No acumulado deste ano, entre janeiro e novembro, o registrou um total de 34,1 mil unidades emplacadas.

Imagem: Reprodução

A configuração mais cara, Altis Hybrid Premium, custa R$ 198.890. O XEi, considerado o mais valioso por parte dos revendedores de seminovos, sai por R$ 158,5 mil.