Apresentado nos EUA, Volkswagen Tiguan 2025 será lançado no Brasil

A mecânica recebe o motor 2.0 turbo de 201 cv, que trabalha com transmissão automática de oito velocidades. O SUV tem a opção da tração integral, mas a versão R com tração dianteira deverá ser escolhida pela montadora no Brasil. O veículo utiliza a mesma plataforma MQB atualizada e espera-se que ele compartilhe grande parte da sua estrutura com o SUV Tayron.

O design é atraente e aproxima o SUV do padrão de acabamento utilizado pela Audi, por exemplo. A textura a bordo mostra isso, desde a customização da iluminação de cabine até toque das peças do painel.

Em Los Angeles, foi apresentado com rodas aro 20, faróis full LED com sinalização que une as peças, tanto na frente quanto na traseira, e logotipos iluminados - componentes que destacam a grade frontal com assinatura da família de SUVs de maior porte da VW.

Durante o evento em São Paulo, Possobom fez um balanço do que representou o ano de 2024 para o fabricante - que vendeu 56 mil carros a mais comparado a 2023. O executivo ainda anunciou o novo diretor de comunicação e sustentabilidade, Cláudio Rawicks, e projetou na tela alguns dos seus próximos lançamentos.

Foram confirmados o Nivus GTS, o SUV compacto Tera, além dos importados Jetta GLi e Golf GTi. Ao todo serão 16 carros até 2028, entre eles uma picape média compacta concorrente da Fiat Toro, um SUV de sete lugares e o novo Tiguan.

