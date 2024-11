Volvo XC90 ganha novo visual e roda até 550 km sem necessidade de abastecer

O XC90, que roda praticamente igual há cerca de uma década, já foi considerado um dos SUVs tamanho-família mais elegantes do mundo.

É justo afirmar que o grandão, com seus 4,960 m de comprimento, ainda é um dos melhores híbridos do segmento, ainda mais com as atualizações que acaba de receber.

São sete assentos, acabamento refinado e força de carro esportivo, com seus motores 2.0 turbo mais o elétrico com bateria de 18,8 KWh. Juntos, rendem 462 cv de potência e 72 kgfm de torque.