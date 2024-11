De Tesla a VW: veja 9 novidades apresentadas no Salão de Los Angeles

A mostra também destaca a participação da Tesla, que tem uma fatia generosa de mercado. Na Califórnia, a marca do Elon Musk já teve 71% dos veículos elétricos em 2022 e, mesmo assim diante dos novos concorrentes, terminou o semestre passado com aproximados 60%. A liderança é clara, basta olhar nas ruas para entender bem isso. Tesla parece Fiat no Brasil, você vê em todo lugar.

O Cybercab não. O táxi autônomo fez sua segunda exibição pública - a primeira ocorreu com o próprio Musk no evento "We, Robot", feito nos estúdios da Warner Bros em Burbank, na Califórnia demonstrou o seu "carro robô".

Colegas jornalistas locais falam que a presença da empresa no salão é fruto da mudança de posicionamento e estratégia de Musk, que entendeu o avanço da concorrência em um mercado que ele ainda domina, mas era mais expressivo.

Hyundai Ioniq 9

Imagem: Paula Gama

O concorrente do Kia EV9 nasceu pelas mãos da gigante Hyundai. O SUV elétrico de três filas, da mesma arquitetura E-GMP, se destaca entre os carros do segmento família e ligados na tomada com bateria de 110,3 kWh e promessa de percorrer até 620 km no ciclo WLTP.