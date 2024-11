BYD Tan híbrido é lançado na China e pode chegar ao Brasil em 2025

Em termos de arquitetura, o modelo mostra dimensões robustas: 4.870 mm de comprimento, 1.950 mm de largura e 1.725 mm de altura, com uma distância entre-eixos de 2.820 mm. O estilo atualizado inclui acabamentos em preto, substituindo os elementos cromados, conferindo um visual mais discreto ao SUV.

Além do design, o Tan híbrido poderá vir equipado com um chassi leve e tecnologias avançadas, como o amortecimento variável FSD e o sistema de suspensão Disus C, que prometem proporcionar mais conforto ao conduzi-lo.

Com a possibilidade da chegada do veículo ao país, a BYD poderá ampliar a sua fase híbrida. Embora ainda não haja confirmação oficial, o Tan híbrido certamente terá o potencial de se tornar uma referência no setor. Seria um concorrente direto do renovado Volvo XC90 híbrido.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Colaborou Rodrigo Barros