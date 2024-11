Caminhão a etanol deverá ser o próximo passo da indústria nacional

Na Fenatran 2024, a FPT reafirma posição no segmento 'on-road', com oferta de motores a combustão interna, sua liderança em gás natural e a inovação da linha ePowertrain, com soluções eficientes e de alto desempenho para OEMs. Ponto alto da principal feira da América Latina no setor de transporte rodoviário de cargas, que acontece de 4 a 8 de novembro, no São Paulo Expo, em São Paulo.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Aqui, a Ford fez a apresentação da nova Transit e a Ranger cabine simples para trabalho. A Mercedes-Benz trata de customização de caminhão para as mulheres e mostra seus dois elétricos, leve e pesado.

A Volks Caminhões, exibe além do novo conceito híbrido, a segunda geração do e-delivery, caminhão compacto que aumentou a autonomia para 270 km e recebeu a inclusão de novas tecnologias.

Cummins

A Cummins Brasil exibe na Fenatran o conceito B6.7 etanol, primeiro motor turboalimentado com ignição por centelha e baixas emissões de Nox. Equipado com um cabeçote de duplo comando de válvulas, o motor entrega 325 hp (330 cv) a 2800 rpm e torque de 895 Nm a 1800 rpm, destacando-se pela eficiência no consumo e manutenção simplificada.