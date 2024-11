BYD planeja iniciar montagem de carros em fábrica no Brasil em dezembro

Há pouco mais de um ano, a BYD realizou o lançamento da pedra fundamental no complexo de Camaçari, em Salvador (BA). O episódio marcou o fim da novela da Ford, governo e a marca chinesa no local - e o começo de uma nova história para a gigante asiática.

Desde então, a montadora corre para cumprir os prazos prometidos para iniciar a montagem local dos produtos já escolhidos pela vice-presidente e CEO das Américas, Stella Li. Vale lembrar que o investimento foi de R$ 3 bilhões. No local, 5 mil empregos (entre diretos e indiretos) serão gerados com a implantação da BYD em Camaçari.

Em conversa com o vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldy, em um evento de lançamento da Shark em Recife, o executivo revelou à reportagem que as obras seguem com rapidez.