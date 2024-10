Honda City vai mudar na linha 2025; já adiantamos as novidades e os preços

O novo Honda City está pronto e nós revelamos, com exclusividade, os preços e as principais mudanças no compacto, disponível com carrocerias hatch e sedã. Lançamento será na primeira semana de novembro.

O que vai mudar na estética do City? Grade frontal, para-choques e design de rodas.

Além disso, o compacto vai ganhar freios a disco nas quatro rodas a partir da versão intermediária EX, que também ficará mais equipada, e botão de partida do motor em todas as configurações.