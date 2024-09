Ford repassa fábrica da Troller ao Governo do Ceará; produção será retomada

A fábrica da Troller no Ceará era a última pertencente à Ford que ainda tinha o futuro indefinido.

Desde o anúncio do fim de todas as atividades fabris no território brasileiro, em janeiro de 2021, a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, foi repassada à BYD em outubro do ano passado - espera-se que a empresa chinesa inicie a fabricação de automóveis em larga escala no local a partir de 2025;

Por sua vez, as instalações da Ford em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, que foram desativadas no fim de 2019, foram negociadas com a Construtora São José e a FRAM Capital em outubro de 2020.

Já a fábrica da empresa do emblema oval azul em Taubaté, no interior de São Paulo, também foi transferida para a Construtora São José em abril do ano passado.

Atualmente, a Ford mantém no Brasil o campo de provas em Tatuí (SP) e o centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos em Camaçari.

Ainda em 2021, a Ford chegou a negociar com pelo menos três empresas as instalações de Horizonte, como também a marca Troller e os direitos de produção do T4, mas as tratativas não avançaram.