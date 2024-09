Novo 2008: chegada do SUV finalmente põe Peugeot 'francesa' no Brasil

Foram necessários apenas alguns dias testando o novo 2008 para ter uma certeza: esse carro será um divisor de águas para a marca francesa no Brasil. A chegada da nova geração, com atualização do visual como está na Europa, atende a um pedido que há muito tempo os brasileiros faziam: ter mais da 'legítima' Peugeot em nosso mercado.

Quando falamos em legítima, não queremos dizer que a Peugeot do Brasil seja falsa. Mas era claro que, em determinado momento, havia um abismo entre os produtos da matriz na França e o que era comercializado no Brasil. Agora, os dois principais produtos da marca vendidos por aqui, 208 e 2008, estão na mesma geração e equiparados em termos de qualidade com os modelos que vemos na Europa.

O que tem contribuído também para o fortalecimento da Peugeot no Brasil é troca de tecnologias e mecânica dentro da Stellantis. O motor T200 que a gente já via em modelos da Fiat casou perfeitamente bem nos carros da marca do leão.