Novo Honda CR-V x Toyota RAV4: qual SUV híbrido japonês entrega mais?

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Nível de equipamentos

Quando comparamos os itens de conforto, segurança e tecnologia, ambos os modelos deixam de contar com alguns deles. Abaixo, vamos listar o que cada um deixa de oferecer (considerando que seu concorrente tem o item)

Honda CR-V Hybrid não tem: câmera 360°, alerta de tráfego cruzado traseiro, troca de marcha no volante (não tem marcha), retrovisor externo com aquecimento, banco do motorista com ventilação.

Toyota RAV4 Hybrid não tem: indicador de fadiga, assistente de centralização em faixa, banco do passageiro com ajuste elétrico, luz no porta-luvas, acionamento remoto do motor, subwoofer, head-up display.

O Honda conta com um painel impecável, herda do Accord o sistema de ventilação e o som Bose é dos bons. O Sensing e a parte de conectividade permitem o contato direto do condutor com a tecnologia. São dez bolsas de ar além do ADAS, partida remota e na lista dos concorrentes não dá para ignorar o BMW X1.