Nada de Gol: o que já sabemos sobre o novo SUV da Volks que chegará em 2025

A Volkswagen lançará em 2025 um novo SUV compacto que chegará para rivalizar com Fiat Pulse e provavelmente Renault Kardian. O modelo faz parte do investimento de R$ 16 bilhões anunciado para o mercado brasileiro no período entre 2022-2028. O projeto terá produção em Taubaté (SP), ao lado do Polo Track.

O utilitário esportivo será posicionado abaixo do cupê Nivus e deve ser equipado com o motor 1.0 MPI de 84 cv do Polo Track ou 1.0 TSi de 116 cv do Polo (nas versões mais caras).

Construído sobre a plataforma MQB, o novo carro quer ocupar um espaço ainda não ocupado pela Volks. Afinal, projetos só com 'cara de SUV', como Argo Trekking ou HB20X, não deram certo para aceitação do povo que exige um utilitário esportivo de verdade.