Parte dos artigos da MP dificultam a importação de carros de alto padrão de luxo e esportividade, aqueles de alto valor agregado. Com isso, haverá uma redução significativa de circulação nesse segmento.

A Associação Brasileira de Defesa do Livre Comércio (Abradelc) fala que a arrecadação também reduzirá muito. Considerando as vendas, seria uma perda federal anual de R$ 600 milhões, podendo chegar a R$ 3 bilhões com o novo Regime Automotivo.

No cenário estadual, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um dos tributos que o estado arrecada. Em Santa Catarina, por exemplo, consta o IPVA mais caro do Brasil (R$ 736 mil) de uma LaFerrari.

O advogado aduaneiro e porta-voz da Abradelc, Luciano Bushatsky, destaca que a MP torna legalmente impossível para um importador independente ter o seu ato de registro de compromisso.

"A questão aqui é que os requisitos criados impedem a importação pelos importadores independentes, que não possuem vínculo com nenhum fabricante, sem o pagamento de uma multa no percentual de 20% sobre o suposto valor de venda do veículo, o que inviabilizaria o mercado de importadores independentes", explica Bushatsky.

O que diz a lei?

Entre os artigos três a cinco, novas normas para a importação foram criadas com o intuito de dificultar o trabalho dos importadores independentes. Vale destacar que essas regras visam regulamentar os importadores particulares, garantindo que os oficiais tornem-se agentes fiscalizadores destas importações, com poderes inclusive para recolher os veículos que, antes de trazidos ao Brasil, tenham passado por algum licenciamento no exterior, independente de sua condição física.