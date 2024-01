Segundo a Chevrolet, que ainda mostrará o veículo completo no Big Brother Brasil (BBB) da Rede Globo, o Spin ficou ligeiramente mais alto. Há também uma calibração no conjunto propulsor e direção, "com ganhos relevantes em eficiência energética".

As mudanças também são para que o modelo se adapte às normas de emissões do Proconve L8, que inicia no próximo ano. Por enquanto, nada de motorização turbo. O carro segue com o antigo 1.8L aspirado de 111 cv.

Quando comparamos a versão atual do Spin com o novo C3 Aircross, é no desempenho e consumo que o modelo perde. Apesar de o Spin ter um motor de 1.8 litro e o C3 1.0, o crossover da Chevrolet tem menos potência e maior consumo de combustível. O C3 tem 130 cv contra 111 cv do Spin. No consumo urbano, enquanto o carro da GM faz 9,8 km/l de gasolina, o rival rende 10,6 km/l com o mesmo combustível.

"Mexemos inclusive na parte estrutural do Spin, mas mantendo as principais virtudes do crossover, como a versatilidade. O modelo continuará oferecido em versões de sete lugares e de cinco lugares, que se diferencia pelo maior porta-malas entre os veículos de passeio de produção nacional", disse, em texto oficial da montadora, a diretora de Marketing de Produto da GM América do Sul Paula Saiani.

Com cinco lugares, o Spin tem 553 litros de capacidade do porta-malas, enquanto o C3 tem 493 litros. A vantagem do modelo da fabricante norte-americana tem relação com maior comprimento, largura e altura, que beneficiam o carro.

Contra o novo

Imagem: Divulgação

A Chevrolet precisará de mais que calibração no motor e eficiência, pois o C3 Aircross é novo de fato e já traz de série multimídia de 10", DRL, controle de áudio no volante, todos os vidros elétricos com função one touch e mais.