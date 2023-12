A Omoda Jaecoo anunciou que ao longo do novo ano terá quarenta concessionárias. As primeiras já foram nomeadas e serão abertas nas capitais, mas terão abrangência semelhante à utilizada pela GWM, por exemplo. O investimento no pós-venda e garantia promete ser diferencial na divulgação dos "novatos".

Em janeiro, como antecipou o UOL Carros, eles poderão comunicar a fábrica no país - mas isso depende dos acertos finais com Jacareí e outros locais candidatos. Ou produz no Brasil ou será difícil a vida dos importados custando 35% mais. Mais três modelos são esperados pela operação.

*Colaborou Luciana Elldorf