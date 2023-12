A BYD tem uma nova carta na manga e deve lançar o Dolphin Mini logo depois do Carnaval, no começo do primeiro trimestre de 2024. A montadora chinesa, instalando fábrica no Brasil, usará o modelo para brigar com Volkswagen Polo, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix - carros de passeio que hoje ocupam a liderança de emplacamentos.

A estratégia da BYD será a mesma do Dolphin: preço agressivo. O modelo é o carro elétrico mais vendido do Brasil e já acumula mais de 4.500 emplacamentos neste ano. Quando chegou ao país, fez diversos veículos baixarem de preço.

O Dolphin Mini deve chegar na casa dos R$ 110 mil e vai bater de frente com Polo, Onix e HB20 nas configurações de valores aproximados. Com isso, a marca deve tirar alguns clientes de quem compra carro a combustão e dar um novo nó no segmento automotivo - que brigou pela retomada do imposto de importação para híbridos e elétricos como forma de frear o apetite chinês.