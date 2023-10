Imagem: Divulgação

Com a mudança no organograma da Stellantis, Emanuele Cappellano assumirá a função de Chief Operating Officer (COO) da companhia na América do Sul. Ele já ocupou o cargo de Chief Financial Officer da firma entre 2017 a 2021 - lembrando que o conglomerado reúne no Brasil marcas como Jeep, Fiat, Abarth, Peugeot, Citroën e Ram.

Filosa, porém, afirmou que manterá relação com o Brasil em seu novo cargo. "O segundo mercado da marca no mundo é o Brasil, então isso estarei aqui a cada dois meses".

Perguntado sobre a transferência para Michigan, nos Estados Unidos, ele admitiu que não estava nos planos e revelou ter acabado de comprar uma casa no Sul da Bahia. "Mas essa foi a decisão do Carlos Tavares, meu líder".