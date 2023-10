É necessário ressaltar que as vendas caíram no setor automotivo em geral no Brasil após a pandemia. Nos primeiros nove meses de 2019 foram vendidos 1.645.415 carros no país, enquanto no mesmo período deste ano as vendas estão acumuladas em 1.209.293 unidades.

Mas quando falamos de encolhimento da Mercedes no mercado não estamos olhando apenas para os números absolutos. A marca da estrela perdeu e muito em participação de mercado. Ao fim de setembro de 2019, a montadora alemã ocupava a 16ª posição no ranking da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores) com 0,45% de market share na venda de automóveis de passeio. Foi nessa posição que ela terminou aquele ano.

Ela estava à frente, por exemplo, de Audi, Volvo, Porsche e Land Rover, que são suas concorrentes diretas no mercado premium e de esportivos. Hoje a história é bem diferente.

No acumulado de 2023, a Mercedes desponta apenas na 21ª posição no ranking de vendas de automóveis. Sua participação de mercado caiu quase pela metade, passando para apenas 0,26%. Dessa forma, a gigante alemã foi ultrapassada pelas rivais citadas acima e ainda viu novas marcas superá-la sem nenhuma cerimônia.

Para ficar claro que essa queda acentuada não é normal, mesmo com a redução geral da vendas, vamos pegar os números de participação de mercado da Audi, outra marca alemã que tem um público-alvo bem similar ao da Mercedes.

A montadora das quatro argolas, pertencente ao Grupo Volkswagen, ocupava a 17ª posição de mercado com 0,38% de market share no período que estamos analisando em 2019. Hoje, no acumulado de 2023, a Audi está na mesma posição (17ª) com 0,36% de participação de mercado, uma queda bem menor que a da concorrente também alemã.