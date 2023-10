O Honda ZR-V será reconhecido pela montadora, que importa o modelo do México, como SUV do Civic - codinome de batismo que circula nos Estados Unidos e no seu país de origem. O carro está pronto para alcançar o radar de vendas de Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos.

O novo SUV será posicionado acima do HR-V e abaixo do CR-V, que chegará por volta do mês de janeiro, como possivelmente o próximo híbrido depois do lançamento do Accord. O carro aprovado pelos testes do fabricante no Brasil entregará como defesa de mercado: a grife japonesa, o espaço interno, segurança (tecnologia do Honda Sensing) e o conforto como último pilar.

Nos Estados Unidos, onde o SUV já é vendido como HR-V, ele é equipado com um motor 2.0 de quatro cilindros com 160 cv de potência e 19 kgfm de torque. A transmissão é do tipo CVT. Na Argentina, o ZR-V foi recentemente apresentado com o motor 2.0 de 157 cavalos, tração dianteira, nada de 4X4 e na faixa de preço dos U$ 51 mil.