O segmento das picapes segue em crescimento no Brasil. Diversas delas foram lançadas este ano, lembrando aqui das compactas e que ainda há muito por vir nos próximos meses. Como a espera por uma nova grade frontal inspirada na GR para a Hilux, Ranger Raptor e outras versões que devem surgir pela frente entre as médias do mercado.

A Toyota Hilux, por exemplo, a que lidera o grupo, entre janeiro e setembro deste ano, a emplacou 34.048 unidades. Logo abaixo, quase a metade disso, a Chevrolet S10, em tempos de mudança, soma 19.425 unidades registradas ao longo dos 9 meses.

Na terceira posição entre as médias, a Ford Ranger já emplacou 13.170 unidades. No acumulado de 2022 (jan-set), a Ranger tinha o registro de 10.002 unidades. Em um ano, as vendas cresceram 31%.