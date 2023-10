Quando falamos sobre os preços no artigo anterior, explicamos que a bonificação dos carros nas concessionárias era uma necessidade diante da nova demanda reduzida e oferta em alta, com os pátios cheios. Outro fator importante foi a concorrência mais acirrada com a chegada das marcas chinesas eletrificadas BYD e GWM.

As gigantes asiáticas trouxeram carros elétricos ou híbridos com acabamento de ponta e muita tecnologia a preço de SUVs a combustão de marcas tradicionais com uma cabine bem mais modesta. Foi preciso reposicionar.

Com a redução dos preços, a Mitsubishi agora tem valores agressivos partindo de R$ 169.990, deixando seu SUV muito bem posicionados no segmento. A marca japonesa não afirma, entretanto, que o reposicionamento dos valores do Eclipse Cross se deu devido a chegada dos players chineses.

"Acompanhando a alta de emplacamentos de SUVs no país, que cresceu 45,77% no acumulado do ano até o mês de agosto (Fenabrave), a Mitsubishi Motors anuncia para o mês de outubro, após estudos e negociações com a matriz da marca no Japão, um reposicionamento de preços da linha Eclipse Cross 2024", afirmou a montadora em comunicado que tivemos acesso em primeira mão.

Mauro Correia, CEO da HPE Automotores, consultado pela nossa reportagem, disse que a empresa vive um novo momento no Brasil. O reposicionamento de valores da linha Eclipse Cross 2024 faz parte de estudos e negociações que tivemos com a matriz da Mitsubishi Motors no Japão e é uma das nossas ações para manter o crescimento contínuo da participação da linha Eclipse Cross no segmento de SUVs", destacou.

Seria bom que outras montadoras seguissem o mesmo caminho da Mitsubishi, nesse caso, e reposicionasse os valores de seus carros de forma clara. Os bônus excessivos só confundem os consumidores que acabam sem saber qual o preço real do produto que está levando para casa.