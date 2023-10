A BYD, em anúncio feito no dia 3 de julho, firmou acordo com o governo local para a instalação de três unidades fabris na cidade baiana e negociava diretamente com a marca norte-americana para assumir a unidade de Camaçari, mas a negociação acabou emperrada.

De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), em evento realizado em setembro, a Ford deve ser indenizada em R$ 100 milhões devido a melhorias realizadas na fábrica.

BYD na Bahia

BYD planeja a implementação das três fábricas previstas na Bahia, onde fabricará chassis para ônibus e caminhões elétricos, automóveis híbridos e elétricos, e processamento de lítio e ferro fosfato para atender ao mercado externoO investimento total do grupo chinês na Bahia será de R$ 3 bilhões. Nesse valor já devem estar inseridos os custos com a compra do complexo, que deve gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos e entrar em funcionamento no segundo semestre de 2024

A empresa de tecnologia chinesa, maior fabricante de automóveis elétricos do mundo, produzirá cinco veículos no complexo baiano, entre eles o Dolphin, o híbrido Song Plus, uma picape e o elétrico subcompacto Seagull, de 3,78 m de comprimento, 2,50 m de distância entre-eixos, 1,71 m de largura e 1,54 m de altura. O quinto produto seria um modelo inédito

A meta da BYD é participar como grande player do mercado no segmento dos veículos urbanos e entregar carros como o Seagull, 100% elétrico, ao preço entre R$ 100 mil e R$ 110 mil. Ele começará importado e será comercializado a partir do primeiro trimestre de 2024