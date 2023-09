Outra novidade de 2024 é que a arena, construída e pavimentada para o The Town no autódromo paulistano, permanecerá para abrigar mais ações.

"A nova arena comporta o triplo de pessoas das edições anteriores, ou seja, teremos mais conforto para os participantes e espaço para ativações dos patrocinadores dentro do maior evento do mundo do setor", explica na nota de imprensa Marcio Saldanha, CEO e fundador do Festival Interlagos.

O Festival Interlagos também se diferencia quando os números de test-rides são apresentados. Foram ao todo 103.416 quilômetros rodados por meio de mais de 8 mil testes realizados. No total, 12 marcas presentes com 150 motos que consumiram mais de 10 mil litros de gasolina. Estima-se que o impacto da audiência do Festival atingiu 143 milhões, por meio de propagandas, posts, reportagens e views.

Os números da versão autos também agradaram aos organizadores. Foram mais de 96 mil quilômetros rodados através de 7.300 testes realizados. Onze marcas participantes.

Para a programação musical, o Festival contará com atrações musicais em todos os dias do evento. Em 2024 os shows do rapper Filipe Ret e da dupla Fernando e Sorocaba serão no evento de carros.

Para o festival de motos um novo line-up será apresentado em breve. Com a consolidação do evento e seguindo a tendência de crescimento no público entre 2021 e 2022, são esperadas mais de 120 mil pessoas no evento de motos e 100 mil no de carros.