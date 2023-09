Depois de olhar o carro por fora, admirar a carroceria e os novos traços, o UOL Carros teve a oportunidade de dirigir o novo BMW M2 na Alemanha, acelerando na Autoban a mais de 250 km/h. Na semana passada, o esportivo chegou ao mercado brasileiro, mas tivemos a chance de rodar com ele antes de sua chegada.

O propulsor de seis cilindros em linha, que produz 460 cv de potência, e a caixa manual de seis velocidades provocam uma sensação única de direção. São 56,1 kgfm de torque que permitem uma saída e tanto. Para o Brasil, a configuração será automática de oito. O carro, no melhor modo de condução, é tão firme na pista que imprime segurança em alta velocidade.

Fabricado no México, o M2 pode não convencê-lo pelo visual - e isso importa demais quando falamos de um carro desse porte financeiro (R$ 617.950 no M2 Coupé e R$ 667.950 Coupé Track). Mas tudo muda ao testemunhar a performance. A velocidade máxima é de 285 km/h (mas com o pacote M Drive) e faz de 0-100 km/h em 4,1 segundos. A experiência de pilotar um carro com motor gritando no 'pé do ouvido' é boa demais.