Toyota RAV4

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Agora vem hibrido. O SUV mais vendido do mundo está na frente do estande da Toyota exibindo a porta da tomada que permitirá autonomia no modo elétrico perto dos 100 Km. O carro foi levemente retocado na frente e o melhor do conjunto de retoques está na troca da nova central multimídia. Previsão de chegada será no final do ano.