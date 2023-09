Quando tratam da tecnologia, a novidade é o BlueCruise. O sistema de assistência permite a troca de faixas sem intervenção do motorista. Tem mais do Sync 4, tela horizontal de 12 polegadas e head up display como item novo.

A F-150 pelo design mostra um capô com bordas arredondadas, grade retocada e faróis em LED para todos os modelos. As lanternas e pára-choques também evoluíram. Na traseira tem novo degrau de acesso. Na mecânica o que interessa ao Brasil é a manutenção do V8 5.0 de 405 cv de potência e 556 Nm de torque. Mas a linha segue com o 3.5 Ecoboost biturbo V6 híbrido e toda pressão na reestilizada Raptor com opções do 3.5 V6 biturbo e a Raptor R, o V8 5.2 Supercharger de 700 cv.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O brasileiro Klaus Mello, gerente de engenharia da Ford e que trabalha os produtos F-150 e Mustang disse ao UOL Carros que o maior desafio era manter o equilíbrio do produto mais vendido dos EUA. "Pensamos em transformar a campanha em uma espécie de porta-malas sem prejudicar o acesso ao reboque. Deixamos ela mais amigável para o usuário".

No Brasil eles vendem a Lariat, que manteve o traço da atualidade por R$ 479 mil e a Platinum de R$ 519 mil. Todas as picapes para 2024 têm 5G, tecnologia que permite acesso ao mapeamento rápido wi-fi e atualizações de software automáticas.

A picape tem capacidade de reboque que ultrapassa seis toneladas, enquanto a de carga útil chega a 1.105 kg. A rodagem do modelos 2024 foi renovada e agora existe a opção da abertura da caçamba, o acesso ao compartimento que está bem mais amigável, como reforçou o engenheiro.