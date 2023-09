Por fora, o visual é robusto e a grade dianteira é fechada. Na traseira, o design é esportivo e conta com uma carroceria cupê. No interior, os assentos são esportivos e com bom apoio. Os bancos, inclusive, contam com "GT" estampado no apoio de braço, soleiras da porta e sistema de som Bang & Olufsen de 9 auto-falantes.

No GT, as rodas são de alumínio usinadas de 20 polegadas com pneus 245/45 R20. Para parar esse SUV é preciso de um sistema de qualidade. A Ford usa discos ventilados de 385 mm na frente e discos sólidos de 316 mm nas rodas traseiras.

Imagem: Divulgação

Um sistema interessante que tem no Mach-E é o Unbridled Extend, que reduz a força de frenagem regenerativa e, consequentemente, diminui a quantidade de energia enviada aos motores. Com isso, o motorista pode ter mais tempo na pista antes que o veículo superaqueça ou entre em algum modo de potência reduzida.

O Ford Mustang Mach-E GT também dispõe de série de tecnologias avançadas de assistência ao condutor para viagens sem esforço, incluindo controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go, sistema de centralização e manutenção de faixa, assistente pré-colisão com frenagem de emergência, entre outras tecnologias.

