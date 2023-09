Outra startup de destaque é a Yanktech. Conversamos com o vice presidente Edward de Viteri, que está pilotando o desenvolvimento junto à Nasa dos novos carregadores de smartphones à bordo. Eles vão dispensar as mesas de indução, que em breve se tornarão obsoletas. O novo modo de carregar o celular no carro ou em um ambiente fechado poderá ser feito em uma base, como o console central dos veículos, copo para recipientes ou em algum lugar escolhido. "O charger do futuro não dependerá de qualquer contato".

A Ford, diante dos projetos em desenvolvimento, não gera qualquer tipo de influência. Porém, o vice presidente da empresa no Brasil, Rogélio Goldfarb, destaca que, havendo interesse da montadora, que já se transformou em empresa global de tecnologias, eles podem se tornar parceiros do projeto.

A Newlab é um polo para startups, empreendedores, engenheiros e cientistas criarem empresas inovadoras em Detroit. Uma parte do "novo Vale do Silício de Michigan".

O quartel general da Newlab, em Nova York, tem uma história semelhante: nasceu do retrofit de um antigo galpão usado na construção de motores de navios durante as duas guerras mundiais, no bairro do Brooklin. Essa experiência será usada para criar um ecossistema sustentável de startups de alta tecnologia na região.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Golfarb descarta no momento um projeto semelhante no Brasil, mas sinaliza que o futuro permite mudanças. A Newlab Detroit já atraiu mais de 150 pessoas de mais de 25 empresas, um terço das quais são lideradas por fundadores sub-representados na área de tecnologia.